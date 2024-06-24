100 دولار أسترالي إلى جنيه مصري

تحويل AUD إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

100 aud
3,211.20 egp

A$1.000 AUD = E£32.11 EGP

Mid-market exchange rate at 13:00
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.78983.4760.9311.633159.3751.3681.353
1 GBP1.2671105.7351.182.069201.8721.7331.713
1 INR0.0120.00910.0110.021.9090.0160.016
1 EUR1.0740.84889.62411.754171.1151.4691.452

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / جنيه مصري
1 AUD٣٢٫١١٢٠٠ EGP
5 AUD١٦٠٫٥٦٠٠٠ EGP
10 AUD٣٢١٫١٢٠٠٠ EGP
20 AUD٦٤٢٫٢٤٠٠٠ EGP
50 AUD١٬٦٠٥٫٦٠٠٠٠ EGP
100 AUD٣٬٢١١٫٢٠٠٠٠ EGP
250 AUD٨٬٠٢٨٫٠٠٠٠٠ EGP
500 AUD١٦٬٠٥٦٫٠٠٠٠٠ EGP
1000 AUD٣٢٬١١٢٫٠٠٠٠٠ EGP
2000 AUD٦٤٬٢٢٤٫٠٠٠٠٠ EGP
5000 AUD١٦٠٬٥٦٠٫٠٠٠٠٠ EGP
10000 AUD٣٢١٬١٢٠٫٠٠٠٠٠ EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / دولار أسترالي
1 EGP٠٫٠٣١١٤ AUD
5 EGP٠٫١٥٥٧٠ AUD
10 EGP٠٫٣١١٤١ AUD
20 EGP٠٫٦٢٢٨٢ AUD
50 EGP١٫٥٥٧٠٥ AUD
100 EGP٣٫١١٤١٠ AUD
250 EGP٧٫٧٨٥٢٥ AUD
500 EGP١٥٫٥٧٠٥٠ AUD
1000 EGP٣١٫١٤١٠٠ AUD
2000 EGP٦٢٫٢٨٢٠٠ AUD
5000 EGP١٥٥٫٧٠٥٠٠ AUD
10000 EGP٣١١٫٤١٠٠٠ AUD