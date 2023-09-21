يوان صيني إلى جنيه مصري

تحويل CNY إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

1000 cny
4230.65 egp

1.00000 CNY = 4.23065 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 7:57 UTC
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CNY إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865651.065688.57711.437491.661620.964718.2058
1GBP1.155211.23095102.3221.660551.919461.1144221.0308
1USD0.938450.812381183.12421.3491.559330.905317.085
1INR0.01128960.009773090.012030210.01622870.01875910.01089090.205536

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / جنيه مصري
1 CNY4.23065 EGP
5 CNY21.15325 EGP
10 CNY42.30650 EGP
20 CNY84.61300 EGP
50 CNY211.53250 EGP
100 CNY423.06500 EGP
250 CNY1057.66250 EGP
500 CNY2115.32500 EGP
1000 CNY4230.65000 EGP
2000 CNY8461.30000 EGP
5000 CNY21153.25000 EGP
10000 CNY42306.50000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / Chinese Yuan RMB
1 EGP0.23637 CNY
5 EGP1.18186 CNY
10 EGP2.36371 CNY
20 EGP4.72742 CNY
50 EGP11.81855 CNY
100 EGP23.63710 CNY
250 EGP59.09275 CNY
500 EGP118.18550 CNY
1000 EGP236.37100 CNY
2000 EGP472.74200 CNY
5000 EGP1181.85500 CNY
10000 EGP2363.71000 CNY