كرونة نروجية إلى جنيه مصري

تحويل NOK إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nok
٢٬٨٦٥٫٥٣ egp

1.00000 NOK = 2.86553 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 0:9 UTC
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NOK إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NOK → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065888.59681.436331.662970.9642518.3565
1GBP1.15311.22885102.1511.656061.917381.1117821.1647
1USD0.938250.813769183.1271.347651.560310.9047517.2232
1INR0.01128710.009789470.012029810.01621190.01877010.01088390.207191

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرون النرويجي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل كروني نرويجي / جنيه مصري
1 NOK2.86553 EGP
5 NOK14.32765 EGP
10 NOK28.65530 EGP
20 NOK57.31060 EGP
50 NOK143.27650 EGP
100 NOK286.55300 EGP
250 NOK716.38250 EGP
500 NOK1432.76500 EGP
1000 NOK2865.53000 EGP
2000 NOK5731.06000 EGP
5000 NOK14327.65000 EGP
10000 NOK28655.30000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / كروني نرويجي
1 EGP0.34898 NOK
5 EGP1.74488 NOK
10 EGP3.48976 NOK
20 EGP6.97952 NOK
50 EGP17.44880 NOK
100 EGP34.89760 NOK
250 EGP87.24400 NOK
500 EGP174.48800 NOK
1000 EGP348.97600 NOK
2000 EGP697.95200 NOK
5000 EGP1744.88000 NOK
10000 EGP3489.76000 NOK