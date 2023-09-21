شيكل إسرائيلي جديد إلى جنيه مصري

تحويل ILS إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٨٬٠٩٩٫٣٩ egp

1.00000 ILS = 8.09939 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 14:55 UTC
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ILS إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.0659588.61351.439141.661010.9627518.3209
1GBP1.1524711.22835102.1141.65841.914061.1095421.1121
1USD0.938150.8141183.1311.35011.558240.903217.1874
1INR0.0112850.009792980.012029210.01624060.01874440.01086480.206751

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / جنيه مصري
1 ILS8.09939 EGP
5 ILS40.49695 EGP
10 ILS80.99390 EGP
20 ILS161.98780 EGP
50 ILS404.96950 EGP
100 ILS809.93900 EGP
250 ILS2024.84750 EGP
500 ILS4049.69500 EGP
1000 ILS8099.39000 EGP
2000 ILS16198.78000 EGP
5000 ILS40496.95000 EGP
10000 ILS80993.90000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / Israeli New Sheqel
1 EGP0.12347 ILS
5 EGP0.61733 ILS
10 EGP1.23466 ILS
20 EGP2.46932 ILS
50 EGP6.17330 ILS
100 EGP12.34660 ILS
250 EGP30.86650 ILS
500 EGP61.73300 ILS
1000 EGP123.46600 ILS
2000 EGP246.93200 ILS
5000 EGP617.33000 ILS
10000 EGP1234.66000 ILS