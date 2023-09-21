شيكل إسرائيلي جديد إلى راند جنوب أفريقي

تحويل ILS إلى ZAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٤٬٩٣٧٫٨٦ zar

1.00000 ILS = 4.93786 ZAR

متوسط سعر صرف السوق عند 15:7 UTC
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ILS إلى ZAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 ZAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.0664588.64071.437891.659720.962218.3044
1GBP1.1533411.23102.2351.658411.914251.1097421.1116
1USD0.93770.813008183.11751.34831.55630.902217.1639
1INR0.01128150.009781430.012031210.01622160.01872410.01085450.206502

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى راند جنوب أفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى ZAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / راند جنوب أفريقيا
1 ILS4.93786 ZAR
5 ILS24.68930 ZAR
10 ILS49.37860 ZAR
20 ILS98.75720 ZAR
50 ILS246.89300 ZAR
100 ILS493.78600 ZAR
250 ILS1234.46500 ZAR
500 ILS2468.93000 ZAR
1000 ILS4937.86000 ZAR
2000 ILS9875.72000 ZAR
5000 ILS24689.30000 ZAR
10000 ILS49378.60000 ZAR
معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / Israeli New Sheqel
1 ZAR0.20252 ILS
5 ZAR1.01259 ILS
10 ZAR2.02517 ILS
20 ZAR4.05034 ILS
50 ZAR10.12585 ILS
100 ZAR20.25170 ILS
250 ZAR50.62925 ILS
500 ZAR101.25850 ILS
1000 ZAR202.51700 ILS
2000 ZAR405.03400 ILS
5000 ZAR1012.58500 ILS
10000 ZAR2025.17000 ILS