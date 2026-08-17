الجمهورية التشيكية كوروناس إلى راند جنوب إفريقي

حوّل CZK إلى ZAR بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Kč1 CZK = 0.7767 ZAR
إرسال الأموال

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وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

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    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

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    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من CZK إلى ZAR،

يستخدم مخططنا التفاعلي من CZK إلى ZAR متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من CZK إلى ZAR اليوم

CZKZAR
1 CZK0.78 ZAR
5 CZK3.88 ZAR
10 CZK7.77 ZAR
20 CZK15.53 ZAR
50 CZK38.83 ZAR
100 CZK77.67 ZAR
250 CZK194.16 ZAR
500 CZK388.33 ZAR
1000 CZK776.65 ZAR
2000 CZK1,553.30 ZAR
5000 CZK3,883.26 ZAR
10000 CZK7,766.52 ZAR
ZARCZK
1 ZAR1.29 CZK
5 ZAR6.44 CZK
10 ZAR12.88 CZK
20 ZAR25.75 CZK
50 ZAR64.38 CZK
100 ZAR128.76 CZK
250 ZAR321.90 CZK
500 ZAR643.79 CZK
1000 ZAR1,287.58 CZK
2000 ZAR2,575.16 CZK
5000 ZAR6,437.90 CZK
10000 ZAR12,875.80 CZK

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