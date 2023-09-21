الجمهورية التشيكية كوروناس إلى راند جنوب أفريقي

تحويل CZK إلى ZAR بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ czk
٨٬٢٣٩٫٤٩ zar

1.00000 CZK = 0.82395 ZAR

متوسط سعر صرف السوق عند 9:12 UTC
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CZK إلى ZAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 ZAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866551.066288.65991.438841.664510.967418.2448
1GBP1.15411.23035102.311.660361.920771.1163821.0537
1USD0.93790.812777183.1551.34951.561160.907317.112
1INR0.01127910.009774240.012025710.01622870.01877410.01091090.205784

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى راند جنوب أفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى ZAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / راند جنوب أفريقيا
1 CZK0.82395 ZAR
5 CZK4.11974 ZAR
10 CZK8.23949 ZAR
20 CZK16.47898 ZAR
50 CZK41.19745 ZAR
100 CZK82.39490 ZAR
250 CZK205.98725 ZAR
500 CZK411.97450 ZAR
1000 CZK823.94900 ZAR
2000 CZK1647.89800 ZAR
5000 CZK4119.74500 ZAR
10000 CZK8239.49000 ZAR
معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / الجمهورية التشيكية كورونا
1 ZAR1.21367 CZK
5 ZAR6.06835 CZK
10 ZAR12.13670 CZK
20 ZAR24.27340 CZK
50 ZAR60.68350 CZK
100 ZAR121.36700 CZK
250 ZAR303.41750 CZK
500 ZAR606.83500 CZK
1000 ZAR1213.67000 CZK
2000 ZAR2427.34000 CZK
5000 ZAR6068.35000 CZK
10000 ZAR12136.70000 CZK