الجمهورية التشيكية كوروناس إلى وون كوري جنوبي

حوّل CZK إلى KRW بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Kč1 CZK = 67.79 KRW
إرسال الأموال

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تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من CZK إلى KRW،

يستخدم مخططنا التفاعلي من CZK إلى KRW متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من CZK إلى KRW اليوم

CZKKRW
1 CZK68 KRW
5 CZK339 KRW
10 CZK678 KRW
20 CZK1,356 KRW
50 CZK3,389 KRW
100 CZK6,779 KRW
250 CZK16,947 KRW
500 CZK33,894 KRW
1000 CZK67,789 KRW
2000 CZK135,577 KRW
5000 CZK338,943 KRW
10000 CZK677,885 KRW
KRWCZK
1000 KRW14.75 CZK
2000 KRW29.50 CZK
5000 KRW73.76 CZK
10000 KRW147.52 CZK
20000 KRW295.04 CZK
30000 KRW442.55 CZK
40000 KRW590.07 CZK
50000 KRW737.59 CZK
60000 KRW885.11 CZK
45000000 KRW663,831 CZK
75000000 KRW1,106,385 CZK
78000000 KRW1,150,640.40 CZK
100000000 KRW1,475,180 CZK
330000000 KRW4,868,094 CZK
500000000 KRW7,375,900 CZK
1800000000 KRW26,553,240 CZK
1900000000 KRW28,028,420 CZK
10000000000 KRW147,518,000 CZK
15200000000 KRW224,227,360 CZK
36100000000 KRW532,539,980 CZK
45600000000 KRW672,682,080 CZK

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