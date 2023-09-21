الجمهورية التشيكية كوروناس إلى فرنك سويسري

تحويل CZK إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ czk
٣٩٥٫٣٩ chf

1.00000 CZK = 0.03954 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 9:0 UTC
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CZK إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8661.065588.581.438111.663150.966618.2178
1GBP1.1547311.23025102.2761.660471.920321.1161721.0347
1USD0.938550.812843183.13471.34971.560910.907217.0979
1INR0.01128920.009777420.012028710.01623510.01877570.01091240.205665

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / الفرنك السويسري
1 CZK0.03954 CHF
5 CZK0.19769 CHF
10 CZK0.39539 CHF
20 CZK0.79077 CHF
50 CZK1.97693 CHF
100 CZK3.95386 CHF
250 CZK9.88465 CHF
500 CZK19.76930 CHF
1000 CZK39.53860 CHF
2000 CZK79.07720 CHF
5000 CZK197.69300 CHF
10000 CZK395.38600 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / الجمهورية التشيكية كورونا
1 CHF25.29170 CZK
5 CHF126.45850 CZK
10 CHF252.91700 CZK
20 CHF505.83400 CZK
50 CHF1264.58500 CZK
100 CHF2529.17000 CZK
250 CHF6322.92500 CZK
500 CHF12645.85000 CZK
1000 CHF25291.70000 CZK
2000 CHF50583.40000 CZK
5000 CHF126458.50000 CZK
10000 CHF252917.00000 CZK