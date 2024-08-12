ألف الجمهورية التشيكية كوروناس إلى فرنك سويسري

تحويل CZK إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

1,000 czk
37.54 chf

Kč1.000 CZK = SFr.0.03754 CHF

Mid-market exchange rate at 20:27
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CZK إلى CHF مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11.0930.8561,497.764.30791.73536.660.946
1 USD0.91510.7831,370.573.94183.94533.5470.865
1 GBP1.1681.27711,749.535.031107.15642.8231.104
1 KRW0.0010.0010.00110.0030.0610.0240.001

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / الفرنك السويسري
1 CZK٠٫٠٣٧٥٤ CHF
5 CZK٠٫١٨٧٧٠ CHF
10 CZK٠٫٣٧٥٤١ CHF
20 CZK٠٫٧٥٠٨١ CHF
50 CZK١٫٨٧٧٠٤ CHF
100 CZK٣٫٧٥٤٠٧ CHF
250 CZK٩٫٣٨٥١٨ CHF
500 CZK١٨٫٧٧٠٣٥ CHF
1000 CZK٣٧٫٥٤٠٧٠ CHF
2000 CZK٧٥٫٠٨١٤٠ CHF
5000 CZK١٨٧٫٧٠٣٥٠ CHF
10000 CZK٣٧٥٫٤٠٧٠٠ CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / الجمهورية التشيكية كورونا
1 CHF٢٦٫٦٣٧٧٠ CZK
5 CHF١٣٣٫١٨٨٥٠ CZK
10 CHF٢٦٦٫٣٧٧٠٠ CZK
20 CHF٥٣٢٫٧٥٤٠٠ CZK
50 CHF١٬٣٣١٫٨٨٥٠٠ CZK
100 CHF٢٬٦٦٣٫٧٧٠٠٠ CZK
250 CHF٦٬٦٥٩٫٤٢٥٠٠ CZK
500 CHF١٣٬٣١٨٫٨٥٠٠٠ CZK
1000 CHF٢٦٬٦٣٧٫٧٠٠٠٠ CZK
2000 CHF٥٣٬٢٧٥٫٤٠٠٠٠ CZK
5000 CHF١٣٣٬١٨٨٫٥٠٠٠٠ CZK
10000 CHF٢٦٦٬٣٧٧٫٠٠٠٠٠ CZK