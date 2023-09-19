الجمهورية التشيكية كوروناس إلى يورو

تحويل CZK إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ czk
٤٠٩٫١٢ eur

1.00000 CZK = 0.04091 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 9:1 UTC
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CZK إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86631.065888.60141.43831.664010.966918.226
1GBP1.1543311.23025102.2721.660221.920771.1161321.0383
1USD0.938250.812843183.13141.34951.561280.907217.1008
1INR0.01128650.009777810.012029110.01623330.01878090.01091280.205708

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / اليورو
1 CZK0.04091 EUR
5 CZK0.20456 EUR
10 CZK0.40912 EUR
20 CZK0.81823 EUR
50 CZK2.04558 EUR
100 CZK4.09115 EUR
250 CZK10.22788 EUR
500 CZK20.45575 EUR
1000 CZK40.91150 EUR
2000 CZK81.82300 EUR
5000 CZK204.55750 EUR
10000 CZK409.11500 EUR
معدلات التحويل اليورو / الجمهورية التشيكية كورونا
1 EUR24.44300 CZK
5 EUR122.21500 CZK
10 EUR244.43000 CZK
20 EUR488.86000 CZK
50 EUR1222.15000 CZK
100 EUR2444.30000 CZK
250 EUR6110.75000 CZK
500 EUR12221.50000 CZK
1000 EUR24443.00000 CZK
2000 EUR48886.00000 CZK
5000 EUR122215.00000 CZK
10000 EUR244430.00000 CZK