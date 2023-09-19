الجمهورية التشيكية كوروناس إلى يورو
تحويل CZK إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي
مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
ولا تملك المصارف وخدمات التحويل الأخرى سوى سر ضئيل للغاية. فهم يضيفون أرقاماً مخفية لأسعار صرف عملاتهم - ويحصلون عليك أكثر من دون علمك. وإذا كان لديهم رسوم، فإنهم يتقاضون رسوماً مرتين.
التحويل الحكيم لا يخفي أبدا الرسوم في سعر الصرف. نحن نعطيك السعر الحقيقي، الذي توفره وكالة رويترز بشكل مستقل. قارن معدلنا ورسومنا مع ويسترن يونيون، ICI Bank، وWorldRemit وأكثر من ذلك، وانظر الفرق لنفسك.
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى يورو
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for جمهورية التشيك كورونا
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل اليورو / الجمهورية التشيكية كورونا
|1 EUR
|24.44300 CZK
|5 EUR
|122.21500 CZK
|10 EUR
|244.43000 CZK
|20 EUR
|488.86000 CZK
|50 EUR
|1222.15000 CZK
|100 EUR
|2444.30000 CZK
|250 EUR
|6110.75000 CZK
|500 EUR
|12221.50000 CZK
|1000 EUR
|24443.00000 CZK
|2000 EUR
|48886.00000 CZK
|5000 EUR
|122215.00000 CZK
|10000 EUR
|244430.00000 CZK