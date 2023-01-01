وون كوري جنوبي إلى ليرة تركية

تحويل KRW إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ krw
٢٠٫٢٣ try

1.00000 KRW = 0.02023 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 17:57 UTC
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KRW إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066688.67131.436551.659560.963518.2976
1GBP1.1532711.2301102.2641.656761.913961.1111821.1025
1USD0.937550.812942183.13451.346851.555940.903417.1551
1INR0.01127760.009778640.012028710.01620090.01871590.01086670.206354

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / ليرة تركية
1 KRW0.02023 TRY
5 KRW0.10117 TRY
10 KRW0.20235 TRY
20 KRW0.40469 TRY
50 KRW1.01174 TRY
100 KRW2.02347 TRY
250 KRW5.05868 TRY
500 KRW10.11735 TRY
1000 KRW20.23470 TRY
2000 KRW40.46940 TRY
5000 KRW101.17350 TRY
10000 KRW202.34700 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / وون كوريا الجنوبية
1 TRY49.42000 KRW
5 TRY247.10000 KRW
10 TRY494.20000 KRW
20 TRY988.40000 KRW
50 TRY2471.00000 KRW
100 TRY4942.00000 KRW
250 TRY12355.00000 KRW
500 TRY24710.00000 KRW
1000 TRY49420.00000 KRW
2000 TRY98840.00000 KRW
5000 TRY247100.00000 KRW
10000 TRY494200.00000 KRW