ين ياباني إلى ليرة تركية

تحويل JPY إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

10000 jpy
1838.03 try

1.00000 JPY = 0.18380 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 16:37 UTC
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JPY إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JPY → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866851.066188.62971.4371.661110.9637518.3251
1GBP1.153611.22985102.2431.657711.916251.1117821.1398
1USD0.9380.813107183.13451.34791.558120.903917.1889
1INR0.01128290.009780620.012028710.01621350.01874210.01087270.20676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ين ياباني / ليرة تركية
100 JPY18.38030 TRY
1000 JPY183.80300 TRY
1500 JPY275.70450 TRY
2000 JPY367.60600 TRY
3000 JPY551.40900 TRY
5000 JPY919.01500 TRY
5400 JPY992.53620 TRY
10000 JPY1838.03000 TRY
15000 JPY2757.04500 TRY
20000 JPY3676.06000 TRY
25000 JPY4595.07500 TRY
30000 JPY5514.09000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / ين ياباني
1 TRY5.44061 JPY
5 TRY27.20305 JPY
10 TRY54.40610 JPY
20 TRY108.81220 JPY
50 TRY272.03050 JPY
100 TRY544.06100 JPY
250 TRY1360.15250 JPY
500 TRY2720.30500 JPY
1000 TRY5440.61000 JPY
2000 TRY10881.22000 JPY
5000 TRY27203.05000 JPY
10000 TRY54406.10000 JPY