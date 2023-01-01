روبية هندية إلى ليرة تركية

تحويل INR إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ inr
٣٬٢٦١٫٢٨ try

1.00000 INR = 0.32613 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 1:12 UTC
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INR إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.063288.16591.433781.655690.957318.2095
1GBP1.1578111.231102.0811.660071.9171.1083721.0835
1USD0.940550.812348182.9251.348551.557270.900417.1271
1INR0.01134230.009796170.012059110.01626230.01877920.0108580.206537

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / ليرة تركية
1 INR0.32613 TRY
5 INR1.63064 TRY
10 INR3.26128 TRY
20 INR6.52256 TRY
50 INR16.30640 TRY
100 INR32.61280 TRY
250 INR81.53200 TRY
500 INR163.06400 TRY
1000 INR326.12800 TRY
2000 INR652.25600 TRY
5000 INR1630.64000 TRY
10000 INR3261.28000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / الروبية الهندية
1 TRY3.06628 INR
5 TRY15.33140 INR
10 TRY30.66280 INR
20 TRY61.32560 INR
50 TRY153.31400 INR
100 TRY306.62800 INR
250 TRY766.57000 INR
500 TRY1533.14000 INR
1000 TRY3066.28000 INR
2000 TRY6132.56000 INR
5000 TRY15331.40000 INR
10000 TRY30662.80000 INR