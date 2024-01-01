تحويل INR إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

10 روبية هندية إلى ليرة تركية

10 inr
3.94 try

₹1.000 INR = TL0.3939 TRY

Mid-market exchange rate at 07:56
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.3680.9333.6730.791.503279.321.354
1 CAD0.73110.6822.6850.5781.099204.1590.989
1 EUR1.0711.46613.9350.8471.611299.2771.45
1 AED0.2720.3720.25410.2150.40976.0470.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / ليرة تركية
1 INR٠٫٣٩٣٨٨ TRY
5 INR١٫٩٦٩٤٠ TRY
10 INR٣٫٩٣٨٨٠ TRY
20 INR٧٫٨٧٧٦٠ TRY
50 INR١٩٫٦٩٤٠٠ TRY
100 INR٣٩٫٣٨٨٠٠ TRY
250 INR٩٨٫٤٧٠٠٠ TRY
300 INR١١٨٫١٦٤٠٠ TRY
500 INR١٩٦٫٩٤٠٠٠ TRY
600 INR٢٣٦٫٣٢٨٠٠ TRY
1000 INR٣٩٣٫٨٨٠٠٠ TRY
2000 INR٧٨٧٫٧٦٠٠٠ TRY
5000 INR١٬٩٦٩٫٤٠٠٠٠ TRY
10000 INR٣٬٩٣٨٫٨٠٠٠٠ TRY
25000 INR٩٬٨٤٧٫٠٠٠٠٠ TRY
50000 INR١٩٬٦٩٤٫٠٠٠٠٠ TRY
100000 INR٣٩٬٣٨٨٫٠٠٠٠٠ TRY
1000000 INR٣٩٣٬٨٨٠٫٠٠٠٠٠ TRY
1000000000 INR٣٩٣٬٨٨٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / الروبية الهندية
1 TRY٢٫٥٣٨٨٥ INR
5 TRY١٢٫٦٩٤٢٥ INR
10 TRY٢٥٫٣٨٨٥٠ INR
20 TRY٥٠٫٧٧٧٠٠ INR
50 TRY١٢٦٫٩٤٢٥٠ INR
100 TRY٢٥٣٫٨٨٥٠٠ INR
250 TRY٦٣٤٫٧١٢٥٠ INR
500 TRY١٬٢٦٩٫٤٢٥٠٠ INR
1000 TRY٢٬٥٣٨٫٨٥٠٠٠ INR
2000 TRY٥٬٠٧٧٫٧٠٠٠٠ INR
5000 TRY١٢٬٦٩٤٫٢٥٠٠٠ INR
10000 TRY٢٥٬٣٨٨٫٥٠٠٠٠ INR