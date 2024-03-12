500 ليرة تركية إلى روبية هندية

تحويل TRY إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

500 try
1,291.58 inr

1.000 TRY = 2.583 INR

Mid-market exchange rate at 13:41
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩١٩٠٫٢٩٨١٫٤٧٥١٫٦٥٥٠٫٩٥٩١٨٫٣٦٤
1 GBP١٫١٦٩1١٫٢٧٥١٠٥٫٥٨٦١٫٧٢٤١٫٩٣٦١٫١٢١٢١٫٤٧٣
1 USD٠٫٩١٧٠٫٧٨٤1٨٢٫٧٩٧١٫٣٥٢١٫٥١٨٠٫٨٧٩١٦٫٨٣٨
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة تركية

TRY إلى USD

TRY إلى EUR

TRY إلى GBP

TRY إلى PKR

TRY إلى INR

TRY إلى CAD

TRY إلى AED

TRY إلى EGP

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل ليرة تركية / الروبية الهندية
1 TRY٢٫٥٨٣١٦ INR
5 TRY١٢٫٩١٥٨٠ INR
10 TRY٢٥٫٨٣١٦٠ INR
20 TRY٥١٫٦٦٣٢٠ INR
50 TRY١٢٩٫١٥٨٠٠ INR
100 TRY٢٥٨٫٣١٦٠٠ INR
250 TRY٦٤٥٫٧٩٠٠٠ INR
500 TRY١٬٢٩١٫٥٨٠٠٠ INR
1000 TRY٢٬٥٨٣٫١٦٠٠٠ INR
2000 TRY٥٬١٦٦٫٣٢٠٠٠ INR
5000 TRY١٢٬٩١٥٫٨٠٠٠٠ INR
10000 TRY٢٥٬٨٣١٫٦٠٠٠٠ INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / ليرة تركية
1 INR٠٫٣٨٧١٢ TRY
5 INR١٫٩٣٥٦١ TRY
10 INR٣٫٨٧١٢٣ TRY
20 INR٧٫٧٤٢٤٦ TRY
50 INR١٩٫٣٥٦١٥ TRY
100 INR٣٨٫٧١٢٣٠ TRY
250 INR٩٦٫٧٨٠٧٥ TRY
500 INR١٩٣٫٥٦١٥٠ TRY
1000 INR٣٨٧٫١٢٣٠٠ TRY
2000 INR٧٧٤٫٢٤٦٠٠ TRY
5000 INR١٬٩٣٥٫٦١٥٠٠ TRY
10000 INR٣٬٨٧١٫٢٣٠٠٠ TRY