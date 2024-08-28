ليرة تركية إلى درهم إماراتي

تحويل TRY إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
106.99 aed

TL1.000 TRY = د.إ0.1070 AED

Mid-market exchange rate at 01:27
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TRY إلى AED مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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AED

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.755279.183.9361.3453.67348.7
1 EUR1.11810.843311.90893.8031.5034.10554.425
1 GBP1.3251.1861369.905111.2441.7824.86864.545
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.174

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 TRY٠٫١٠٦٩٩ AED
5 TRY٠٫٥٣٤٩٣ AED
10 TRY١٫٠٦٩٨٥ AED
20 TRY٢٫١٣٩٧٠ AED
50 TRY٥٫٣٤٩٢٥ AED
100 TRY١٠٫٦٩٨٥٠ AED
250 TRY٢٦٫٧٤٦٢٥ AED
500 TRY٥٣٫٤٩٢٥٠ AED
1000 TRY١٠٦٫٩٨٥٠٠ AED
2000 TRY٢١٣٫٩٧٠٠٠ AED
5000 TRY٥٣٤٫٩٢٥٠٠ AED
10000 TRY١٬٠٦٩٫٨٥٠٠٠ AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / ليرة تركية
1 AED٩٫٣٤٧١٠ TRY
5 AED٤٦٫٧٣٥٥٠ TRY
10 AED٩٣٫٤٧١٠٠ TRY
20 AED١٨٦٫٩٤٢٠٠ TRY
50 AED٤٦٧٫٣٥٥٠٠ TRY
100 AED٩٣٤٫٧١٠٠٠ TRY
250 AED٢٬٣٣٦٫٧٧٥٠٠ TRY
500 AED٤٬٦٧٣٫٥٥٠٠٠ TRY
1000 AED٩٬٣٤٧٫١٠٠٠٠ TRY
2000 AED١٨٬٦٩٤٫٢٠٠٠٠ TRY
5000 AED٤٦٬٧٣٥٫٥٠٠٠٠ TRY
10000 AED٩٣٬٤٧١٫٠٠٠٠٠ TRY