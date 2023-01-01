روبية إندونيسية إلى درهم إماراتي

تحويل IDR إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

1000000 idr
238.89 aed

1.00000 IDR = 0.00024 AED

متوسط سعر صرف السوق عند 14:34 UTC
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IDR إلى AED مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 AED
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.868151.067188.71241.439521.661760.963118.3204
1GBP1.1518711.2291102.181.658061.914041.1093721.1017
1USD0.93710.813603183.13411.3491.557270.902517.1684
1INR0.01127240.009786640.012028810.01622680.0187320.0108560.206515

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 IDR0.00024 AED
5 IDR0.00119 AED
10 IDR0.00239 AED
20 IDR0.00478 AED
50 IDR0.01194 AED
100 IDR0.02389 AED
250 IDR0.05972 AED
500 IDR0.11944 AED
1000 IDR0.23889 AED
2000 IDR0.47778 AED
5000 IDR1.19444 AED
10000 IDR2.38888 AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / الروبية الإندونيسية
1 AED4186.07000 IDR
5 AED20930.35000 IDR
10 AED41860.70000 IDR
20 AED83721.40000 IDR
50 AED209303.50000 IDR
100 AED418607.00000 IDR
250 AED1046517.50000 IDR
500 AED2093035.00000 IDR
1000 AED4186070.00000 IDR
2000 AED8372140.00000 IDR
5000 AED20930350.00000 IDR
10000 AED41860700.00000 IDR