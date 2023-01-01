روبية إندونيسية إلى دولار أمريكي

تحويل IDR إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
٦٥٫٠٤ usd

1.00000 IDR = 0.00007 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 7:53 UTC
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IDR إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.06688.62481.438831.661470.963218.3245
1GBP1.1524711.22845102.1311.65811.914671.1100621.1171
1USD0.93810.814034183.13771.349751.55860.903517.19
1INR0.01128350.009791390.012028210.01623510.01874730.01086750.206765

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / دولار أمريكي
1 IDR0.00007 USD
5 IDR0.00033 USD
10 IDR0.00065 USD
20 IDR0.00130 USD
50 IDR0.00325 USD
100 IDR0.00650 USD
250 IDR0.01626 USD
500 IDR0.03252 USD
1000 IDR0.06504 USD
2000 IDR0.13008 USD
5000 IDR0.32520 USD
10000 IDR0.65041 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / الروبية الإندونيسية
1 USD15375.00000 IDR
5 USD76875.00000 IDR
10 USD153750.00000 IDR
20 USD307500.00000 IDR
50 USD768750.00000 IDR
100 USD1537500.00000 IDR
250 USD3843750.00000 IDR
500 USD7687500.00000 IDR
1000 USD15375000.00000 IDR
2000 USD30750000.00000 IDR
5000 USD76875000.00000 IDR
10000 USD153750000.00000 IDR