يوان صيني إلى دولار أمريكي

تحويل CNY إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

1000 cny
136.93 usd

1.00000 CNY = 0.13693 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:8 UTC
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CNY إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865351.06688.61551.437931.662250.964518.2065
1GBP1.155611.23185102.4021.661641.920861.1145821.0391
1USD0.93810.811787183.1291.34891.559330.9048517.0793
1INR0.01128470.009765390.012029510.01622660.0187580.01088490.205455

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for يوان صيني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / دولار أمريكي
1 CNY0.13693 USD
5 CNY0.68463 USD
10 CNY1.36926 USD
20 CNY2.73852 USD
50 CNY6.84630 USD
100 CNY13.69260 USD
250 CNY34.23150 USD
500 CNY68.46300 USD
1000 CNY136.92600 USD
2000 CNY273.85200 USD
5000 CNY684.63000 USD
10000 CNY1369.26000 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / Chinese Yuan RMB
1 USD7.30320 CNY
5 USD36.51600 CNY
10 USD73.03200 CNY
20 USD146.06400 CNY
50 USD365.16000 CNY
100 USD730.32000 CNY
250 USD1825.80000 CNY
500 USD3651.60000 CNY
1000 USD7303.20000 CNY
2000 USD14606.40000 CNY
5000 USD36516.00000 CNY
10000 USD73032.00000 CNY