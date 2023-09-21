يوان صيني إلى روبية هندية

تحويل CNY إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

1000 cny
11380.90 inr

1.00000 CNY = 11.38090 INR

متوسط سعر صرف السوق عند 8:1 UTC
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CNY إلى INR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 INR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86531.065488.55811.436851.661310.964518.1961
1GBP1.1556711.2313102.3481.660591.920011.1146421.0295
1USD0.93860.81215183.12191.348651.559330.905317.0791
1INR0.0112920.009770590.012030510.0162250.01875960.01089120.205471

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / الروبية الهندية
1 CNY11.38090 INR
5 CNY56.90450 INR
10 CNY113.80900 INR
20 CNY227.61800 INR
50 CNY569.04500 INR
100 CNY1138.09000 INR
250 CNY2845.22500 INR
500 CNY5690.45000 INR
1000 CNY11380.90000 INR
2000 CNY22761.80000 INR
5000 CNY56904.50000 INR
10000 CNY113809.00000 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / Chinese Yuan RMB
1 INR0.08787 CNY
5 INR0.43933 CNY
10 INR0.87867 CNY
20 INR1.75733 CNY
50 INR4.39334 CNY
100 INR8.78667 CNY
250 INR21.96668 CNY
500 INR43.93335 CNY
1000 INR87.86670 CNY
2000 INR175.73340 CNY
5000 INR439.33350 CNY
10000 INR878.66700 CNY