100 يوان صيني إلى روبية هندية
تحويل CNY إلى INR بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل يوان صيني إلى روبية هندية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for يوان صيني
Change Converter source currency
- Chinese Yuan RMB
- Hungarian Forint
- Israeli New Sheqel
- Romanian Leu
- الجمهورية التشيكية كورونا
- الروبية الإندونيسية
- الريال البرازيلي
- الزلوتي البولندي
- الفرنك السويسري
- الكرونا السويدية
- اليورو
- جنيه استرليني
- دولار أسترالي
- دولار أمريكي
- دولار سنغافورة
- دولار كندي
- دولار نيوزيلندي
- دولار هونغ كونغ
- رينغيت ماليزي
- كرونة دانمركية
- كروني نرويجي
- لياف بلغاري
- ليرة تركية
- ين ياباني
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
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Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
|معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / الروبية الهندية
|1 CNY
|١١٫٦٩٥٢٠ INR
|5 CNY
|٥٨٫٤٧٦٠٠ INR
|10 CNY
|١١٦٫٩٥٢٠٠ INR
|20 CNY
|٢٣٣٫٩٠٤٠٠ INR
|50 CNY
|٥٨٤٫٧٦٠٠٠ INR
|100 CNY
|١٬١٦٩٫٥٢٠٠٠ INR
|250 CNY
|٢٬٩٢٣٫٨٠٠٠٠ INR
|500 CNY
|٥٬٨٤٧٫٦٠٠٠٠ INR
|1000 CNY
|١١٬٦٩٥٫٢٠٠٠٠ INR
|2000 CNY
|٢٣٬٣٩٠٫٤٠٠٠٠ INR
|5000 CNY
|٥٨٬٤٧٦٫٠٠٠٠٠ INR
|10000 CNY
|١١٦٬٩٥٢٫٠٠٠٠٠ INR
|معدلات التحويل الروبية الهندية / Chinese Yuan RMB
|1 INR
|٠٫٠٨٥٥١ CNY
|5 INR
|٠٫٤٢٧٥٣ CNY
|10 INR
|٠٫٨٥٥٠٥ CNY
|20 INR
|١٫٧١٠١٠ CNY
|50 INR
|٤٫٢٧٥٢٥ CNY
|100 INR
|٨٫٥٥٠٥٠ CNY
|250 INR
|٢١٫٣٧٦٢٥ CNY
|300 INR
|٢٥٫٦٥١٥٠ CNY
|500 INR
|٤٢٫٧٥٢٥٠ CNY
|600 INR
|٥١٫٣٠٣٠٠ CNY
|1000 INR
|٨٥٫٥٠٥٠٠ CNY
|2000 INR
|١٧١٫٠١٠٠٠ CNY
|5000 INR
|٤٢٧٫٥٢٥٠٠ CNY
|10000 INR
|٨٥٥٫٠٥٠٠٠ CNY
|25000 INR
|٢٬١٣٧٫٦٢٥٠٠ CNY
|50000 INR
|٤٬٢٧٥٫٢٥٠٠٠ CNY
|100000 INR
|٨٬٥٥٠٫٥٠٠٠٠ CNY
|1000000 INR
|٨٥٬٥٠٥٫٠٠٠٠٠ CNY
|1000000000 INR
|٨٥٬٥٠٥٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ CNY