100 روبية هندية إلى يوان صيني

تحويل INR إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

100 inr
8.69 cny

₹1.000 INR = ¥0.08693 CNY

Mid-market exchange rate at 04:26
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.370.9353.6730.7911.507279.321.355
1 CAD0.7310.6832.6820.5781.1203.950.989
1 EUR1.0691.46413.9270.8461.611298.6631.449
1 AED0.2720.3730.25510.2150.4176.0460.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / Chinese Yuan RMB
1 INR٠٫٠٨٦٩٣ CNY
5 INR٠٫٤٣٤٦٦ CNY
10 INR٠٫٨٦٩٣٢ CNY
20 INR١٫٧٣٨٦٤ CNY
50 INR٤٫٣٤٦٥٩ CNY
100 INR٨٫٦٩٣١٨ CNY
250 INR٢١٫٧٣٢٩٥ CNY
300 INR٢٦٫٠٧٩٥٤ CNY
500 INR٤٣٫٤٦٥٩٠ CNY
600 INR٥٢٫١٥٩٠٨ CNY
1000 INR٨٦٫٩٣١٨٠ CNY
2000 INR١٧٣٫٨٦٣٦٠ CNY
5000 INR٤٣٤٫٦٥٩٠٠ CNY
10000 INR٨٦٩٫٣١٨٠٠ CNY
25000 INR٢٬١٧٣٫٢٩٥٠٠ CNY
50000 INR٤٬٣٤٦٫٥٩٠٠٠ CNY
100000 INR٨٬٦٩٣٫١٨٠٠٠ CNY
1000000 INR٨٦٬٩٣١٫٨٠٠٠٠ CNY
1000000000 INR٨٦٬٩٣١٬٨٠٠٫٠٠٠٠٠ CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / الروبية الهندية
1 CNY١١٫٥٠٣٣٠ INR
5 CNY٥٧٫٥١٦٥٠ INR
10 CNY١١٥٫٠٣٣٠٠ INR
20 CNY٢٣٠٫٠٦٦٠٠ INR
50 CNY٥٧٥٫١٦٥٠٠ INR
100 CNY١٬١٥٠٫٣٣٠٠٠ INR
250 CNY٢٬٨٧٥٫٨٢٥٠٠ INR
500 CNY٥٬٧٥١٫٦٥٠٠٠ INR
1000 CNY١١٬٥٠٣٫٣٠٠٠٠ INR
2000 CNY٢٣٬٠٠٦٫٦٠٠٠٠ INR
5000 CNY٥٧٬٥١٦٫٥٠٠٠٠ INR
10000 CNY١١٥٬٠٣٣٫٠٠٠٠٠ INR