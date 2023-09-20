دولار كندي إلى دولار سنغافوري

تحويل CAD إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cad
١٬٠١٤٫١٤ sgd

1.00000 CAD = 1.01414 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:11 UTC
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CAD إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CAD → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863851.064888.29851.434611.65380.95818.1975
1GBP1.1576111.2326102.2131.660681.914421.1089921.0653
1USD0.939150.811293182.9251.34731.553160.899717.0901
1INR0.01132520.009783460.012059110.01624720.01872970.01084960.206091

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار كندي / دولار سنغافورة
1 CAD1.01414 SGD
5 CAD5.07070 SGD
10 CAD10.14140 SGD
20 CAD20.28280 SGD
50 CAD50.70700 SGD
100 CAD101.41400 SGD
250 CAD253.53500 SGD
500 CAD507.07000 SGD
1000 CAD1014.14000 SGD
2000 CAD2028.28000 SGD
5000 CAD5070.70000 SGD
10000 CAD10141.40000 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / دولار كندي
1 SGD0.98606 CAD
5 SGD4.93029 CAD
10 SGD9.86058 CAD
20 SGD19.72116 CAD
50 SGD49.30290 CAD
100 SGD98.60580 CAD
250 SGD246.51450 CAD
500 SGD493.02900 CAD
1000 SGD986.05800 CAD
2000 SGD1972.11600 CAD
5000 SGD4930.29000 CAD
10000 SGD9860.58000 CAD