ين ياباني إلى دولار سنغافوري

تحويل JPY إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

10000 jpy
92.65 sgd

1.00000 JPY = 0.00927 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 16:35 UTC
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JPY إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JPY → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.066288.6381.437021.660880.963718.325
1GBP1.1535411.22985102.2431.657591.91581.1116621.1377
1USD0.93790.813107183.13451.34781.557750.903917.1872
1INR0.01128180.009780620.012028710.01621230.01873780.01087270.20674

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل ين ياباني / دولار سنغافورة
100 JPY0.92654 SGD
1000 JPY9.26536 SGD
1500 JPY13.89804 SGD
2000 JPY18.53072 SGD
3000 JPY27.79608 SGD
5000 JPY46.32680 SGD
5400 JPY50.03294 SGD
10000 JPY92.65360 SGD
15000 JPY138.98040 SGD
20000 JPY185.30720 SGD
25000 JPY231.63400 SGD
30000 JPY277.96080 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / ين ياباني
1 SGD107.92900 JPY
5 SGD539.64500 JPY
10 SGD1079.29000 JPY
20 SGD2158.58000 JPY
50 SGD5396.45000 JPY
100 SGD10792.90000 JPY
250 SGD26982.25000 JPY
500 SGD53964.50000 JPY
1000 SGD107929.00000 JPY
2000 SGD215858.00000 JPY
5000 SGD539645.00000 JPY
10000 SGD1079290.00000 JPY