10 آلاف ين ياباني إلى دولار سنغافوري

تحويل JPY إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ jpy
٩١٫٦٥ sgd

1.00000 JPY = 0.00916 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 00:54
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JPY إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 SGD → 0 JPY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87061.058788.04151.451481.676880.9460519.3001
1GBP1.1486311.2161101.1311.667271.926191.0866622.1695
1USD0.944550.822301183.161.3711.583910.893618.23
1INR0.01135830.009888180.01202510.01648630.01904650.01074560.219216

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ين ياباني / دولار سنغافورة
100 JPY0.91649 SGD
1000 JPY9.16491 SGD
1500 JPY13.74737 SGD
2000 JPY18.32982 SGD
3000 JPY27.49473 SGD
5000 JPY45.82455 SGD
5400 JPY49.49051 SGD
10000 JPY91.64910 SGD
15000 JPY137.47365 SGD
20000 JPY183.29820 SGD
25000 JPY229.12275 SGD
30000 JPY274.94730 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / ين ياباني
1 SGD109.11200 JPY
5 SGD545.56000 JPY
10 SGD1091.12000 JPY
20 SGD2182.24000 JPY
50 SGD5455.60000 JPY
100 SGD10911.20000 JPY
250 SGD27278.00000 JPY
500 SGD54556.00000 JPY
1000 SGD109112.00000 JPY
2000 SGD218224.00000 JPY
5000 SGD545560.00000 JPY
10000 SGD1091120.00000 JPY