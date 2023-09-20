دولار أسترالي إلى دولار كندي

تحويل AUD إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٨٦٧٫٤٨ cad

1.00000 AUD = 0.86748 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 23:56 UTC
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AUD إلى CAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 CAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.065188.32341.435381.654650.95818.2081
1GBP1.1574111.2328102.231.661381.915181.108821.075
1USD0.93890.811162182.9251.347651.553520.8994517.0952
1INR0.0113220.009781870.012059110.01625140.0187340.01084650.206153

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / دولار كندي
1 AUD0.86748 CAD
5 AUD4.33741 CAD
10 AUD8.67482 CAD
20 AUD17.34964 CAD
50 AUD43.37410 CAD
100 AUD86.74820 CAD
250 AUD216.87050 CAD
500 AUD433.74100 CAD
1000 AUD867.48200 CAD
2000 AUD1734.96400 CAD
5000 AUD4337.41000 CAD
10000 AUD8674.82000 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / دولار أسترالي
1 CAD1.15276 AUD
5 CAD5.76380 AUD
10 CAD11.52760 AUD
20 CAD23.05520 AUD
50 CAD57.63800 AUD
100 CAD115.27600 AUD
250 CAD288.19000 AUD
500 CAD576.38000 AUD
1000 CAD1152.76000 AUD
2000 CAD2305.52000 AUD
5000 CAD5763.80000 AUD
10000 CAD11527.60000 AUD