تحويل CAD إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

5,000 دولار كندي إلى دولار أسترالي

5,000 cad
5,492.65 aud

C$1.000 CAD = A$1.099 AUD

Mid-market exchange rate at 08:32
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أعلى العملات

 USDINREURGBPPKRAUDCNYPHP
1 USD183.4650.9340.79279.321.5037.26258.787
1 INR0.01210.0110.0093.3470.0180.0870.704
1 EUR1.07189.41210.846299.2221.617.77962.976
1 GBP1.266105.6831.1821353.6751.9029.19574.437

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار كندي / دولار أسترالي
1 CAD١٫٠٩٨٥٣ AUD
5 CAD٥٫٤٩٢٦٥ AUD
10 CAD١٠٫٩٨٥٣٠ AUD
20 CAD٢١٫٩٧٠٦٠ AUD
50 CAD٥٤٫٩٢٦٥٠ AUD
100 CAD١٠٩٫٨٥٣٠٠ AUD
250 CAD٢٧٤٫٦٣٢٥٠ AUD
500 CAD٥٤٩٫٢٦٥٠٠ AUD
1000 CAD١٬٠٩٨٫٥٣٠٠٠ AUD
2000 CAD٢٬١٩٧٫٠٦٠٠٠ AUD
5000 CAD٥٬٤٩٢٫٦٥٠٠٠ AUD
10000 CAD١٠٬٩٨٥٫٣٠٠٠٠ AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / دولار كندي
1 AUD٠٫٩١٠٣١ CAD
5 AUD٤٫٥٥١٥٣ CAD
10 AUD٩٫١٠٣٠٦ CAD
20 AUD١٨٫٢٠٦١٢ CAD
50 AUD٤٥٫٥١٥٣٠ CAD
100 AUD٩١٫٠٣٠٦٠ CAD
250 AUD٢٢٧٫٥٧٦٥٠ CAD
500 AUD٤٥٥٫١٥٣٠٠ CAD
1000 AUD٩١٠٫٣٠٦٠٠ CAD
2000 AUD١٬٨٢٠٫٦١٢٠٠ CAD
5000 AUD٤٬٥٥١٫٥٣٠٠٠ CAD
10000 AUD٩٬١٠٣٫٠٦٠٠٠ CAD