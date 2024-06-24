50 دولار أسترالي إلى دولار كندي

تحويل AUD إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

50 aud
45.45 cad

A$1.000 AUD = C$0.9091 CAD

Mid-market exchange rate at 11:52
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.7983.4850.9321.634159.3751.3681.353
1 GBP1.2661105.731.182.069201.841.7321.713
1 INR0.0120.00910.0110.021.9090.0160.016
1 EUR1.0730.84789.58411.753171.021.4681.452

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الدولار الأسترالي

AUD إلى USD

AUD إلى GBP

AUD إلى INR

AUD إلى EUR

AUD إلى NZD

AUD إلى JPY

AUD إلى CAD

AUD إلى SGD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار أسترالي / دولار كندي
1 AUD٠٫٩٠٩٠٧ CAD
5 AUD٤٫٥٤٥٣٦ CAD
10 AUD٩٫٠٩٠٧١ CAD
20 AUD١٨٫١٨١٤٢ CAD
50 AUD٤٥٫٤٥٣٥٥ CAD
100 AUD٩٠٫٩٠٧١٠ CAD
250 AUD٢٢٧٫٢٦٧٧٥ CAD
500 AUD٤٥٤٫٥٣٥٥٠ CAD
1000 AUD٩٠٩٫٠٧١٠٠ CAD
2000 AUD١٬٨١٨٫١٤٢٠٠ CAD
5000 AUD٤٬٥٤٥٫٣٥٥٠٠ CAD
10000 AUD٩٬٠٩٠٫٧١٠٠٠ CAD
معدلات التحويل دولار كندي / دولار أسترالي
1 CAD١٫١٠٠٠٢ AUD
5 CAD٥٫٥٠٠١٠ AUD
10 CAD١١٫٠٠٠٢٠ AUD
20 CAD٢٢٫٠٠٠٤٠ AUD
50 CAD٥٥٫٠٠١٠٠ AUD
100 CAD١١٠٫٠٠٢٠٠ AUD
250 CAD٢٧٥٫٠٠٥٠٠ AUD
500 CAD٥٥٠٫٠١٠٠٠ AUD
1000 CAD١٬١٠٠٫٠٢٠٠٠ AUD
2000 CAD٢٬٢٠٠٫٠٤٠٠٠ AUD
5000 CAD٥٬٥٠٠٫١٠٠٠٠ AUD
10000 CAD١١٬٠٠٠٫٢٠٠٠٠ AUD