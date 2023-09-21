شيكل إسرائيلي جديد إلى دولار كندي

تحويل ILS إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٣٥٤٫٠١ cad

1.00000 ILS = 0.35401 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:54 UTC
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ILS إلى CAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 CAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.065888.60241.438831.661160.962718.3169
1GBP1.152611.22845102.1241.658411.914671.1096121.1123
1USD0.938250.814034183.13231.351.55860.903217.1861
1INR0.01128640.009792030.01202910.01623920.01874850.01086460.206732

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / دولار كندي
1 ILS0.35401 CAD
5 ILS1.77003 CAD
10 ILS3.54006 CAD
20 ILS7.08012 CAD
50 ILS17.70030 CAD
100 ILS35.40060 CAD
250 ILS88.50150 CAD
500 ILS177.00300 CAD
1000 ILS354.00600 CAD
2000 ILS708.01200 CAD
5000 ILS1770.03000 CAD
10000 ILS3540.06000 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / Israeli New Sheqel
1 CAD2.82481 ILS
5 CAD14.12405 ILS
10 CAD28.24810 ILS
20 CAD56.49620 ILS
50 CAD141.24050 ILS
100 CAD282.48100 ILS
250 CAD706.20250 ILS
500 CAD1412.40500 ILS
1000 CAD2824.81000 ILS
2000 CAD5649.62000 ILS
5000 CAD14124.05000 ILS
10000 CAD28248.10000 ILS