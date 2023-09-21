شيكل إسرائيلي جديد إلى دولار أسترالي

تحويل ILS إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٤٠٨٫٦٨ aud

1.00000 ILS = 0.40868 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:52 UTC
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ILS إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.065988.61721.439071.661190.962918.3187
1GBP1.1527411.22875102.1561.658941.914981.1099721.1174
1USD0.93820.813835183.13841.35011.558480.903417.1861
1INR0.01128450.009788920.012028110.01623920.01874560.01086620.206717

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / دولار أسترالي
1 ILS0.40868 AUD
5 ILS2.04338 AUD
10 ILS4.08675 AUD
20 ILS8.17350 AUD
50 ILS20.43375 AUD
100 ILS40.86750 AUD
250 ILS102.16875 AUD
500 ILS204.33750 AUD
1000 ILS408.67500 AUD
2000 ILS817.35000 AUD
5000 ILS2043.37500 AUD
10000 ILS4086.75000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / Israeli New Sheqel
1 AUD2.44693 ILS
5 AUD12.23465 ILS
10 AUD24.46930 ILS
20 AUD48.93860 ILS
50 AUD122.34650 ILS
100 AUD244.69300 ILS
250 AUD611.73250 ILS
500 AUD1223.46500 ILS
1000 AUD2446.93000 ILS
2000 AUD4893.86000 ILS
5000 AUD12234.65000 ILS
10000 AUD24469.30000 ILS