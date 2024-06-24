تحويل AUD إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

ألف دولار أسترالي إلى شيكل إسرائيلي جديد

1,000 aud
2,473.83 ils

A$1.000 AUD = ₪2.474 ILS

Mid-market exchange rate at 13:27
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.78983.4570.9311.631159.3351.3681.352
1 GBP1.2681105.8031.182.068201.9971.7341.714
1 INR0.0120.00910.0110.021.9090.0160.016
1 EUR1.0740.84789.62911.752171.1251.4691.452

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / Israeli New Sheqel
1 AUD٢٫٤٧٣٨٣ ILS
5 AUD١٢٫٣٦٩١٥ ILS
10 AUD٢٤٫٧٣٨٣٠ ILS
20 AUD٤٩٫٤٧٦٦٠ ILS
50 AUD١٢٣٫٦٩١٥٠ ILS
100 AUD٢٤٧٫٣٨٣٠٠ ILS
250 AUD٦١٨٫٤٥٧٥٠ ILS
500 AUD١٬٢٣٦٫٩١٥٠٠ ILS
1000 AUD٢٬٤٧٣٫٨٣٠٠٠ ILS
2000 AUD٤٬٩٤٧٫٦٦٠٠٠ ILS
5000 AUD١٢٬٣٦٩٫١٥٠٠٠ ILS
10000 AUD٢٤٬٧٣٨٫٣٠٠٠٠ ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / دولار أسترالي
1 ILS٠٫٤٠٤٢٣ AUD
5 ILS٢٫٠٢١١٦ AUD
10 ILS٤٫٠٤٢٣٢ AUD
20 ILS٨٫٠٨٤٦٤ AUD
50 ILS٢٠٫٢١١٦٠ AUD
100 ILS٤٠٫٤٢٣٢٠ AUD
250 ILS١٠١٫٠٥٨٠٠ AUD
500 ILS٢٠٢٫١١٦٠٠ AUD
1000 ILS٤٠٤٫٢٣٢٠٠ AUD
2000 ILS٨٠٨٫٤٦٤٠٠ AUD
5000 ILS٢٬٠٢١٫١٦٠٠٠ AUD
10000 ILS٤٬٠٤٢٫٣٢٠٠٠ AUD