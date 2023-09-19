الجمهورية التشيكية كوروناس إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل CZK إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ czk
١٬٦٦١٫٦٩ ils

1.00000 CZK = 0.16617 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 9:3 UTC
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CZK إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86631.065888.59521.438241.663490.96718.2259
1GBP1.1543311.23045102.2821.660431.920481.1162421.0416
1USD0.938250.812711183.12551.349451.560790.907317.1007
1INR0.01128730.009776910.0120310.01623390.01877630.01091480.205721

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Israeli New Sheqel
1 CZK0.16617 ILS
5 CZK0.83085 ILS
10 CZK1.66169 ILS
20 CZK3.32338 ILS
50 CZK8.30845 ILS
100 CZK16.61690 ILS
250 CZK41.54225 ILS
500 CZK83.08450 ILS
1000 CZK166.16900 ILS
2000 CZK332.33800 ILS
5000 CZK830.84500 ILS
10000 CZK1661.69000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / الجمهورية التشيكية كورونا
1 ILS6.01795 CZK
5 ILS30.08975 CZK
10 ILS60.17950 CZK
20 ILS120.35900 CZK
50 ILS300.89750 CZK
100 ILS601.79500 CZK
250 ILS1504.48750 CZK
500 ILS3008.97500 CZK
1000 ILS6017.95000 CZK
2000 ILS12035.90000 CZK
5000 ILS30089.75000 CZK
10000 ILS60179.50000 CZK