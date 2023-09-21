يورو إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل EUR إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
٤٬٠٥٢٫٧٠ ils

1.00000 EUR = 4.05270 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 0:35 UTC
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EUR إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863751.0640588.23631.434291.655460.9576518.2099
1GBP1.1577411.23195102.1591.660611.916691.1087121.0833
1USD0.93980.811721182.9251.347951.555810.917.1138
1INR0.01133320.009788620.012059110.0162550.01876170.01085320.206377

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / Israeli New Sheqel
1 EUR4.05270 ILS
5 EUR20.26350 ILS
10 EUR40.52700 ILS
20 EUR81.05400 ILS
50 EUR202.63500 ILS
100 EUR405.27000 ILS
250 EUR1013.17500 ILS
500 EUR2026.35000 ILS
1000 EUR4052.70000 ILS
2000 EUR8105.40000 ILS
5000 EUR20263.50000 ILS
10000 EUR40527.00000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / اليورو
1 ILS0.24675 EUR
5 ILS1.23374 EUR
10 ILS2.46749 EUR
20 ILS4.93498 EUR
50 ILS12.33745 EUR
100 ILS24.67490 EUR
250 ILS61.68725 EUR
500 ILS123.37450 EUR
1000 ILS246.74900 EUR
2000 ILS493.49800 EUR
5000 ILS1233.74500 EUR
10000 ILS2467.49000 EUR