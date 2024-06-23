تحويل EUR إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

10 يورو إلى شيكل إسرائيلي جديد

10 eur
40.17 ils

€1.000 EUR = ₪4.017 ILS

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / Israeli New Sheqel
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5 EUR٢٠٫٠٨٦٨٠ ILS
10 EUR٤٠٫١٧٣٦٠ ILS
20 EUR٨٠٫٣٤٧٢٠ ILS
50 EUR٢٠٠٫٨٦٨٠٠ ILS
100 EUR٤٠١٫٧٣٦٠٠ ILS
250 EUR١٬٠٠٤٫٣٤٠٠٠ ILS
500 EUR٢٬٠٠٨٫٦٨٠٠٠ ILS
1000 EUR٤٬٠١٧٫٣٦٠٠٠ ILS
2000 EUR٨٬٠٣٤٫٧٢٠٠٠ ILS
5000 EUR٢٠٬٠٨٦٫٨٠٠٠٠ ILS
10000 EUR٤٠٬١٧٣٫٦٠٠٠٠ ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / اليورو
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5 ILS١٫٢٤٤٦٠ EUR
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20 ILS٤٫٩٧٨٤٠ EUR
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