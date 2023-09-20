دولار كندي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل CAD إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cad
٢٬٨٢٦٫٦٧ ils

1.00000 CAD = 2.82667 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 0:5 UTC
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CAD إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CAD → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863851.064888.29851.434761.65380.957918.199
1GBP1.1576111.23265102.2181.660931.91451.1088721.0678
1USD0.939150.81126182.9251.347451.553160.899717.0915
1INR0.01132520.009783060.012059110.0162490.01872970.01084960.206108

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار كندي / Israeli New Sheqel
1 CAD2.82667 ILS
5 CAD14.13335 ILS
10 CAD28.26670 ILS
20 CAD56.53340 ILS
50 CAD141.33350 ILS
100 CAD282.66700 ILS
250 CAD706.66750 ILS
500 CAD1413.33500 ILS
1000 CAD2826.67000 ILS
2000 CAD5653.34000 ILS
5000 CAD14133.35000 ILS
10000 CAD28266.70000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / دولار كندي
1 ILS0.35377 CAD
5 ILS1.76886 CAD
10 ILS3.53773 CAD
20 ILS7.07546 CAD
50 ILS17.68865 CAD
100 ILS35.37730 CAD
250 ILS88.44325 CAD
500 ILS176.88650 CAD
1000 ILS353.77300 CAD
2000 ILS707.54600 CAD
5000 ILS1768.86500 CAD
10000 ILS3537.73000 CAD