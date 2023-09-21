فورنت مجري إلى شيكل إسرائيلي جديد
تحويل HUF إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي
مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
ولا تملك المصارف وخدمات التحويل الأخرى سوى سر ضئيل للغاية. فهم يضيفون أرقاماً مخفية لأسعار صرف عملاتهم - ويحصلون عليك أكثر من دون علمك. وإذا كان لديهم رسوم، فإنهم يتقاضون رسوماً مرتين.
التحويل الحكيم لا يخفي أبدا الرسوم في سعر الصرف. نحن نعطيك السعر الحقيقي، الذي توفره وكالة رويترز بشكل مستقل. قارن معدلنا ورسومنا مع ويسترن يونيون، ICI Bank، وWorldRemit وأكثر من ذلك، وانظر الفرق لنفسك.
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل فورنت مجري إلى شيكل إسرائيلي جديد
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for فورنت هنغاري
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Hungarian Forint / Israeli New Sheqel
|2000 HUF
|20.94620 ILS
|5000 HUF
|52.36550 ILS
|10000 HUF
|104.73100 ILS
|15000 HUF
|157.09650 ILS
|20000 HUF
|209.46200 ILS
|30000 HUF
|314.19300 ILS
|40000 HUF
|418.92400 ILS
|50000 HUF
|523.65500 ILS
|60000 HUF
|628.38600 ILS
|100000 HUF
|1047.31000 ILS
|150000 HUF
|1570.96500 ILS
|200000 HUF
|2094.62000 ILS
|معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Hungarian Forint
|1 ILS
|95.48230 HUF
|5 ILS
|477.41150 HUF
|10 ILS
|954.82300 HUF
|20 ILS
|1909.64600 HUF
|50 ILS
|4774.11500 HUF
|100 ILS
|9548.23000 HUF
|250 ILS
|23870.57500 HUF
|500 ILS
|47741.15000 HUF
|1000 ILS
|95482.30000 HUF
|2000 ILS
|190964.60000 HUF
|5000 ILS
|477411.50000 HUF
|10000 ILS
|954823.00000 HUF