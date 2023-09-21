فورنت مجري إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل HUF إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

10000 huf
104.73 ils

1.00000 HUF = 0.01047 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 14:27 UTC
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HUF إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.06688.61951.439151.66160.963418.3038
1GBP1.1524711.2284102.121.65841.914741.1102921.0922
1USD0.93810.814067183.13271.350051.558720.9037517.1705
1INR0.01128420.009792380.01202910.01623970.01874980.01087120.206543

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for فورنت هنغاري

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Hungarian Forint / Israeli New Sheqel
2000 HUF20.94620 ILS
5000 HUF52.36550 ILS
10000 HUF104.73100 ILS
15000 HUF157.09650 ILS
20000 HUF209.46200 ILS
30000 HUF314.19300 ILS
40000 HUF418.92400 ILS
50000 HUF523.65500 ILS
60000 HUF628.38600 ILS
100000 HUF1047.31000 ILS
150000 HUF1570.96500 ILS
200000 HUF2094.62000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Hungarian Forint
1 ILS95.48230 HUF
5 ILS477.41150 HUF
10 ILS954.82300 HUF
20 ILS1909.64600 HUF
50 ILS4774.11500 HUF
100 ILS9548.23000 HUF
250 ILS23870.57500 HUF
500 ILS47741.15000 HUF
1000 ILS95482.30000 HUF
2000 ILS190964.60000 HUF
5000 ILS477411.50000 HUF
10000 ILS954823.00000 HUF