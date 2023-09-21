دولار أمريكي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل USD إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
٣٬٨٠٨٫٧٥ ils

1.00000 USD = 3.80875 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 1:20 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Save when you send money abroad

USD إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 ILS
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063688.1991.4341.655410.957618.2118
1GBP1.1579411.2315102.1221.660371.916731.1088521.0867
1USD0.94020.812018182.9251.348251.556420.900317.1228
1INR0.0113380.00979220.012059110.01625870.0187690.01085680.206485

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نحن الدولار

USD إلى KRW

USD إلى INR

USD إلى JPY

USD إلى CAD

USD إلى EUR

USD إلى GBP

USD إلى CNY

USD إلى MXN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار أمريكي / Israeli New Sheqel
1 USD3.80875 ILS
5 USD19.04375 ILS
10 USD38.08750 ILS
20 USD76.17500 ILS
50 USD190.43750 ILS
100 USD380.87500 ILS
250 USD952.18750 ILS
500 USD1904.37500 ILS
1000 USD3808.75000 ILS
2000 USD7617.50000 ILS
5000 USD19043.75000 ILS
10000 USD38087.50000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / دولار أمريكي
1 ILS0.26255 USD
5 ILS1.31276 USD
10 ILS2.62553 USD
20 ILS5.25106 USD
50 ILS13.12765 USD
100 ILS26.25530 USD
250 ILS65.63825 USD
500 ILS131.27650 USD
1000 ILS262.55300 USD
2000 ILS525.10600 USD
5000 ILS1312.76500 USD
10000 ILS2625.53000 USD