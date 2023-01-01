روبية هندية إلى شيكل إسرائيلي جديد
تحويل INR إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية هندية إلى شيكل إسرائيلي جديد
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Israeli New Sheqel / الروبية الهندية
|1 ILS
|21.77220 INR
|5 ILS
|108.86100 INR
|10 ILS
|217.72200 INR
|20 ILS
|435.44400 INR
|50 ILS
|1088.61000 INR
|100 ILS
|2177.22000 INR
|250 ILS
|5443.05000 INR
|500 ILS
|10886.10000 INR
|1000 ILS
|21772.20000 INR
|2000 ILS
|43544.40000 INR
|5000 ILS
|108861.00000 INR
|10000 ILS
|217722.00000 INR