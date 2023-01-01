روبية هندية إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل INR إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ inr
٤٥٩٫٣٠ ils

1.00000 INR = 0.04593 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 1:4 UTC
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INR إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.06388.14931.433511.654350.957118.2104
1GBP1.1582111.2312102.0971.660331.916121.1085221.0918
1USD0.940750.812216182.9251.348551.55630.900417.1311
1INR0.01134440.009794580.012059110.01626230.01876760.0108580.206585

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / Israeli New Sheqel
1 INR0.04593 ILS
5 INR0.22965 ILS
10 INR0.45930 ILS
20 INR0.91860 ILS
50 INR2.29651 ILS
100 INR4.59301 ILS
250 INR11.48253 ILS
500 INR22.96505 ILS
1000 INR45.93010 ILS
2000 INR91.86020 ILS
5000 INR229.65050 ILS
10000 INR459.30100 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / الروبية الهندية
1 ILS21.77220 INR
5 ILS108.86100 INR
10 ILS217.72200 INR
20 ILS435.44400 INR
50 ILS1088.61000 INR
100 ILS2177.22000 INR
250 ILS5443.05000 INR
500 ILS10886.10000 INR
1000 ILS21772.20000 INR
2000 ILS43544.40000 INR
5000 ILS108861.00000 INR
10000 ILS217722.00000 INR