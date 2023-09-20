دولار أسترالي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل AUD إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

1000 aud
2451.31 ils

1.00000 AUD = 2.45131 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 23:58 UTC
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AUD إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.0651588.32761.435561.654990.9579518.2084
1GBP1.1574111.23285102.2341.661571.915551.1087421.0752
1USD0.938950.811129182.9251.347751.553760.8994517.0947
1INR0.01132150.009781470.012059110.01625260.01873690.01084650.206147

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أسترالي / Israeli New Sheqel
1 AUD2.45131 ILS
5 AUD12.25655 ILS
10 AUD24.51310 ILS
20 AUD49.02620 ILS
50 AUD122.56550 ILS
100 AUD245.13100 ILS
250 AUD612.82750 ILS
500 AUD1225.65500 ILS
1000 AUD2451.31000 ILS
2000 AUD4902.62000 ILS
5000 AUD12256.55000 ILS
10000 AUD24513.10000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / دولار أسترالي
1 ILS0.40795 AUD
5 ILS2.03972 AUD
10 ILS4.07945 AUD
20 ILS8.15890 AUD
50 ILS20.39725 AUD
100 ILS40.79450 AUD
250 ILS101.98625 AUD
500 ILS203.97250 AUD
1000 ILS407.94500 AUD
2000 ILS815.89000 AUD
5000 ILS2039.72500 AUD
10000 ILS4079.45000 AUD