روبية إندونيسية إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل IDR إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

1000000 idr
247.84 ils

1.00000 IDR = 0.00025 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 14:41 UTC
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IDR إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86791.067288.69181.43881.660880.9634518.3123
1GBP1.1522111.2296102.1881.657751.913631.1100921.099
1USD0.937050.813273183.1071.34821.55630.902717.1592
1INR0.0112750.009785850.012032710.01622250.01872650.01086190.206471

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Israeli New Sheqel
1 IDR0.00025 ILS
5 IDR0.00124 ILS
10 IDR0.00248 ILS
20 IDR0.00496 ILS
50 IDR0.01239 ILS
100 IDR0.02478 ILS
250 IDR0.06196 ILS
500 IDR0.12392 ILS
1000 IDR0.24784 ILS
2000 IDR0.49567 ILS
5000 IDR1.23918 ILS
10000 IDR2.47837 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / الروبية الإندونيسية
1 ILS4034.90000 IDR
5 ILS20174.50000 IDR
10 ILS40349.00000 IDR
20 ILS80698.00000 IDR
50 ILS201745.00000 IDR
100 ILS403490.00000 IDR
250 ILS1008725.00000 IDR
500 ILS2017450.00000 IDR
1000 ILS4034900.00000 IDR
2000 ILS8069800.00000 IDR
5000 ILS20174500.00000 IDR
10000 ILS40349000.00000 IDR