ليف بلغاري إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل BGN إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bgn
٢٬٠٧١٫٤٣ ils

1.00000 BGN = 2.07143 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 5:0 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Spend abroad without hidden fees

BGN إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BGN → 0 ILS
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0636588.37871.434861.660530.957218.2193
1GBP1.1582811.232102.3671.661971.923351.108721.1029
1USD0.94020.811688183.091.3491.561160.8999517.129
1INR0.01131490.009768780.012035110.01623540.01878880.0108310.20615

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليف بلغاري إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BGN الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليف بلغاري

BGN إلى USD

BGN إلى EUR

BGN إلى NZD

BGN إلى CAD

BGN إلى AUD

BGN إلى SGD

BGN إلى GBP

BGN إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل لياف بلغاري / Israeli New Sheqel
1 BGN2.07143 ILS
5 BGN10.35715 ILS
10 BGN20.71430 ILS
20 BGN41.42860 ILS
50 BGN103.57150 ILS
100 BGN207.14300 ILS
250 BGN517.85750 ILS
500 BGN1035.71500 ILS
1000 BGN2071.43000 ILS
2000 BGN4142.86000 ILS
5000 BGN10357.15000 ILS
10000 BGN20714.30000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / لياف بلغاري
1 ILS0.48276 BGN
5 ILS2.41379 BGN
10 ILS4.82758 BGN
20 ILS9.65516 BGN
50 ILS24.13790 BGN
100 ILS48.27580 BGN
250 ILS120.68950 BGN
500 ILS241.37900 BGN
1000 ILS482.75800 BGN
2000 ILS965.51600 BGN
5000 ILS2413.79000 BGN
10000 ILS4827.58000 BGN