جنيه إسترليني إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل GBP إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gbp
٤٬٦٨٩٫١٥ ils

1.00000 GBP = 4.68915 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 0:50 UTC
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GBP إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GBP → 0 ILS
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.06388.14931.433351.654990.9571518.2045
1GBP1.1582811.23125102.1011.660221.916941.1086521.0859
1USD0.94070.812183182.9251.34841.55690.9004517.1256
1INR0.01134440.009794180.012059110.01626050.01877490.01085860.206519

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه استرليني / Israeli New Sheqel
1 GBP4.68915 ILS
5 GBP23.44575 ILS
10 GBP46.89150 ILS
20 GBP93.78300 ILS
50 GBP234.45750 ILS
100 GBP468.91500 ILS
250 GBP1172.28750 ILS
500 GBP2344.57500 ILS
1000 GBP4689.15000 ILS
2000 GBP9378.30000 ILS
5000 GBP23445.75000 ILS
10000 GBP46891.50000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / جنيه استرليني
1 ILS0.21326 GBP
5 ILS1.06629 GBP
10 ILS2.13258 GBP
20 ILS4.26516 GBP
50 ILS10.66290 GBP
100 ILS21.32580 GBP
250 ILS53.31450 GBP
500 ILS106.62900 GBP
1000 ILS213.25800 GBP
2000 ILS426.51600 GBP
5000 ILS1066.29000 GBP
10000 ILS2132.58000 GBP