تحويل GBP إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

1 جنيه إسترليني إلى شيكل إسرائيلي جديد

1 gbp
4.73 ils

£1.000 GBP = ₪4.731 ILS

Mid-market exchange rate at 22:02
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أعلى العملات

 USDEURINRAUDJPYCADCHFNZD
1 USD10.93583.5631.506159.711.3690.8941.635
1 EUR1.069189.3581.61170.7851.4640.9561.748
1 INR0.0120.01110.0181.9110.0160.0110.02
1 AUD0.6640.62155.491106.0550.9090.5941.086

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه استرليني / Israeli New Sheqel
1 GBP٤٫٧٣١٢٠ ILS
5 GBP٢٣٫٦٥٦٠٠ ILS
10 GBP٤٧٫٣١٢٠٠ ILS
20 GBP٩٤٫٦٢٤٠٠ ILS
50 GBP٢٣٦٫٥٦٠٠٠ ILS
100 GBP٤٧٣٫١٢٠٠٠ ILS
250 GBP١٬١٨٢٫٨٠٠٠٠ ILS
500 GBP٢٬٣٦٥٫٦٠٠٠٠ ILS
1000 GBP٤٬٧٣١٫٢٠٠٠٠ ILS
2000 GBP٩٬٤٦٢٫٤٠٠٠٠ ILS
5000 GBP٢٣٬٦٥٦٫٠٠٠٠٠ ILS
10000 GBP٤٧٬٣١٢٫٠٠٠٠٠ ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / جنيه استرليني
1 ILS٠٫٢١١٣٦ GBP
5 ILS١٫٠٥٦٨٢ GBP
10 ILS٢٫١١٣٦٣ GBP
20 ILS٤٫٢٢٧٢٦ GBP
50 ILS١٠٫٥٦٨١٥ GBP
100 ILS٢١٫١٣٦٣٠ GBP
250 ILS٥٢٫٨٤٠٧٥ GBP
500 ILS١٠٥٫٦٨١٥٠ GBP
1000 ILS٢١١٫٣٦٣٠٠ GBP
2000 ILS٤٢٢٫٧٢٦٠٠ GBP
5000 ILS١٬٠٥٦٫٨١٥٠٠ GBP
10000 ILS٢٬١١٣٫٦٣٠٠٠ GBP