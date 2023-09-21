دولار أمريكي إلى دولار نيوزيلندي

تحويل USD إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

1000 usd
1690.76 nzd

1.00000 USD = 1.69076 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:23 UTC
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USD إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 NZD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.0635588.19491.433931.655980.9576518.2115
1GBP1.1579411.23145102.1181.66031.91741.108921.0865
1USD0.940250.812051182.9251.348251.557030.900417.1233
1INR0.01133850.009792590.012059110.01625870.01877630.0108580.206491

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / دولار نيوزيلندي
1 USD1.69076 NZD
5 USD8.45380 NZD
10 USD16.90760 NZD
20 USD33.81520 NZD
50 USD84.53800 NZD
100 USD169.07600 NZD
250 USD422.69000 NZD
500 USD845.38000 NZD
1000 USD1690.76000 NZD
2000 USD3381.52000 NZD
5000 USD8453.80000 NZD
10000 USD16907.60000 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / دولار أمريكي
1 NZD0.59145 USD
5 NZD2.95725 USD
10 NZD5.91450 USD
20 NZD11.82900 USD
50 NZD29.57250 USD
100 NZD59.14500 USD
250 NZD147.86250 USD
500 NZD295.72500 USD
1000 NZD591.45000 USD
2000 NZD1182.90000 USD
5000 NZD2957.25000 USD
10000 NZD5914.50000 USD