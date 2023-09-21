فرنك سويسري إلى دولار نيوزيلندي

تحويل CHF إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

1000 chf
1878.61 nzd

1.00000 CHF = 1.87861 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:17 UTC
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CHF إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.063988.22391.434721.656910.957218.2214
1GBP1.1581411.23215102.1761.661621.918941.1085821.103
1USD0.939950.811589182.9251.348551.557390.899717.127
1INR0.01133480.009787030.012059110.01626230.01878070.01084960.206536

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / دولار نيوزيلندي
1 CHF1.87861 NZD
5 CHF9.39305 NZD
10 CHF18.78610 NZD
20 CHF37.57220 NZD
50 CHF93.93050 NZD
100 CHF187.86100 NZD
250 CHF469.65250 NZD
500 CHF939.30500 NZD
1000 CHF1878.61000 NZD
2000 CHF3757.22000 NZD
5000 CHF9393.05000 NZD
10000 CHF18786.10000 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / الفرنك السويسري
1 NZD0.53231 CHF
5 NZD2.66154 CHF
10 NZD5.32308 CHF
20 NZD10.64616 CHF
50 NZD26.61540 CHF
100 NZD53.23080 CHF
250 NZD133.07700 CHF
500 NZD266.15400 CHF
1000 NZD532.30800 CHF
2000 NZD1064.61600 CHF
5000 NZD2661.54000 CHF
10000 NZD5323.08000 CHF