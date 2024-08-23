1 دولار نيوزيلندي إلى فرنك سويسري

تحويل NZD إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

1 nzd
0.52 chf

$1.000 NZD = SFr.0.5238 CHF

Mid-market exchange rate at 08:19
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NZD إلى CHF مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDAUDGBPEURINRCADCHFJPY
1 USD11.4870.7620.89983.9081.3590.851145.815
1 AUD0.67310.5120.60556.4330.9140.57298.068
1 GBP1.3121.95111.18110.1251.7841.117191.375
1 EUR1.1121.6540.847193.3141.5110.947162.16

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / الفرنك السويسري
1 NZD٠٫٥٢٣٧٦ CHF
5 NZD٢٫٦١٨٧٨ CHF
10 NZD٥٫٢٣٧٥٥ CHF
20 NZD١٠٫٤٧٥١٠ CHF
50 NZD٢٦٫١٨٧٧٥ CHF
100 NZD٥٢٫٣٧٥٥٠ CHF
250 NZD١٣٠٫٩٣٨٧٥ CHF
500 NZD٢٦١٫٨٧٧٥٠ CHF
1000 NZD٥٢٣٫٧٥٥٠٠ CHF
2000 NZD١٬٠٤٧٫٥١٠٠٠ CHF
5000 NZD٢٬٦١٨٫٧٧٥٠٠ CHF
10000 NZD٥٬٢٣٧٫٥٥٠٠٠ CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / دولار نيوزيلندي
1 CHF١٫٩٠٩٢٩ NZD
5 CHF٩٫٥٤٦٤٥ NZD
10 CHF١٩٫٠٩٢٩٠ NZD
20 CHF٣٨٫١٨٥٨٠ NZD
50 CHF٩٥٫٤٦٤٥٠ NZD
100 CHF١٩٠٫٩٢٩٠٠ NZD
250 CHF٤٧٧٫٣٢٢٥٠ NZD
500 CHF٩٥٤٫٦٤٥٠٠ NZD
1000 CHF١٬٩٠٩٫٢٩٠٠٠ NZD
2000 CHF٣٬٨١٨٫٥٨٠٠٠ NZD
5000 CHF٩٬٥٤٦٫٤٥٠٠٠ NZD
10000 CHF١٩٬٠٩٢٫٩٠٠٠٠ NZD