ألف فرنك سويسري إلى دولار نيوزيلندي

تحويل CHF إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
١٬٨٥٨٫٢٨ nzd

1.00000 CHF = 1.85828 NZD

Mid-market exchange rate at 11:16
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أعلى العملات

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10.927150.79478683.38351.35681.51274144.6251.62562
1 EUR1.078610.8572589.93741.463441.63165155.9951.75339
1 GBP1.25821.166521104.9131.707131.90334181.9672.04535
1 INR0.01199280.01111880.009531710.01627180.0181421.734460.0194957

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / دولار نيوزيلندي
1 CHF1.85828 NZD
5 CHF9.29140 NZD
10 CHF18.58280 NZD
20 CHF37.16560 NZD
50 CHF92.91400 NZD
100 CHF185.82800 NZD
250 CHF464.57000 NZD
500 CHF929.14000 NZD
1000 CHF1858.28000 NZD
2000 CHF3716.56000 NZD
5000 CHF9291.40000 NZD
10000 CHF18582.80000 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / الفرنك السويسري
1 NZD0.53813 CHF
5 NZD2.69067 CHF
10 NZD5.38133 CHF
20 NZD10.76266 CHF
50 NZD26.90665 CHF
100 NZD53.81330 CHF
250 NZD134.53325 CHF
500 NZD269.06650 CHF
1000 NZD538.13300 CHF
2000 NZD1076.26600 CHF
5000 NZD2690.66500 CHF
10000 NZD5381.33000 CHF