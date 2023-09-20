دولار أمريكي إلى دولار أسترالي

تحويل USD إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

1000 usd
1557.51 aud

1.00000 USD = 1.55751 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:14 UTC
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USD إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.063288.16591.433571.655950.9573518.2093
1GBP1.1578111.231102.0811.659821.91731.1084321.0832
1USD0.940550.812348182.9251.348351.557510.9004517.1269
1INR0.01134230.009796170.012059110.01625990.01878220.01085860.206535

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / دولار أسترالي
1 USD1.55751 AUD
5 USD7.78755 AUD
10 USD15.57510 AUD
20 USD31.15020 AUD
50 USD77.87550 AUD
100 USD155.75100 AUD
250 USD389.37750 AUD
500 USD778.75500 AUD
1000 USD1557.51000 AUD
2000 USD3115.02000 AUD
5000 USD7787.55000 AUD
10000 USD15575.10000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / دولار أمريكي
1 AUD0.64205 USD
5 AUD3.21025 USD
10 AUD6.42050 USD
20 AUD12.84100 USD
50 AUD32.10250 USD
100 AUD64.20500 USD
250 AUD160.51250 USD
500 AUD321.02500 USD
1000 AUD642.05000 USD
2000 AUD1284.10000 USD
5000 AUD3210.25000 USD
10000 AUD6420.50000 USD