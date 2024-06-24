تحويل AUD إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

1 دولار أسترالي إلى دولار أمريكي

1 aud
0.66 usd

A$1.000 AUD = $0.6643 USD

Mid-market exchange rate at 11:59
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.7983.490.9321.634159.461.3681.353
1 GBP1.2661105.7231.182.069201.9241.7321.713
1 INR0.0120.00910.0110.021.910.0160.016
1 EUR1.0730.84889.62211.754171.1751.4681.452

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / دولار أمريكي
1 AUD٠٫٦٦٤٣٠ USD
5 AUD٣٫٣٢١٥٠ USD
10 AUD٦٫٦٤٣٠٠ USD
20 AUD١٣٫٢٨٦٠٠ USD
50 AUD٣٣٫٢١٥٠٠ USD
100 AUD٦٦٫٤٣٠٠٠ USD
250 AUD١٦٦٫٠٧٥٠٠ USD
500 AUD٣٣٢٫١٥٠٠٠ USD
1000 AUD٦٦٤٫٣٠٠٠٠ USD
2000 AUD١٬٣٢٨٫٦٠٠٠٠ USD
5000 AUD٣٬٣٢١٫٥٠٠٠٠ USD
10000 AUD٦٬٦٤٣٫٠٠٠٠٠ USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / دولار أسترالي
1 USD١٫٥٠٥٣٤ AUD
5 USD٧٫٥٢٦٧٠ AUD
10 USD١٥٫٠٥٣٤٠ AUD
20 USD٣٠٫١٠٦٨٠ AUD
50 USD٧٥٫٢٦٧٠٠ AUD
100 USD١٥٠٫٥٣٤٠٠ AUD
250 USD٣٧٦٫٣٣٥٠٠ AUD
500 USD٧٥٢٫٦٧٠٠٠ AUD
1000 USD١٬٥٠٥٫٣٤٠٠٠ AUD
2000 USD٣٬٠١٠٫٦٨٠٠٠ AUD
5000 USD٧٬٥٢٦٫٧٠٠٠٠ AUD
10000 USD١٥٬٠٥٣٫٤٠٠٠٠ AUD