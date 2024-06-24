تحويل USD إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

5 دولار أمريكي إلى دولار أسترالي

5 usd
7.54 aud

$1.000 USD = A$1.507 AUD

Mid-market exchange rate at 00:10
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.63311.9130.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.6940.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.3460.982116.67210.6830.5775.29913.223

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / دولار أسترالي
1 USD١٫٥٠٧٢٧ AUD
5 USD٧٫٥٣٦٣٥ AUD
10 USD١٥٫٠٧٢٧٠ AUD
20 USD٣٠٫١٤٥٤٠ AUD
50 USD٧٥٫٣٦٣٥٠ AUD
100 USD١٥٠٫٧٢٧٠٠ AUD
250 USD٣٧٦٫٨١٧٥٠ AUD
500 USD٧٥٣٫٦٣٥٠٠ AUD
1000 USD١٬٥٠٧٫٢٧٠٠٠ AUD
2000 USD٣٬٠١٤٫٥٤٠٠٠ AUD
5000 USD٧٬٥٣٦٫٣٥٠٠٠ AUD
10000 USD١٥٬٠٧٢٫٧٠٠٠٠ AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / دولار أمريكي
1 AUD٠٫٦٦٣٤٥ USD
5 AUD٣٫٣١٧٢٥ USD
10 AUD٦٫٦٣٤٥٠ USD
20 AUD١٣٫٢٦٩٠٠ USD
50 AUD٣٣٫١٧٢٥٠ USD
100 AUD٦٦٫٣٤٥٠٠ USD
250 AUD١٦٥٫٨٦٢٥٠ USD
500 AUD٣٣١٫٧٢٥٠٠ USD
1000 AUD٦٦٣٫٤٥٠٠٠ USD
2000 AUD١٬٣٢٦٫٩٠٠٠٠ USD
5000 AUD٣٬٣١٧٫٢٥٠٠٠ USD
10000 AUD٦٬٦٣٤٫٥٠٠٠٠ USD